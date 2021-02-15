«الباز» عن تحذيرات «بيل جيتس» من المستقبل: تحمل نسبة كبيرة من التهويل

علق الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، على التصريحات الأخيرة لبيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، التي حذر خلالها من تحديات أخطر من وباء كورونا ستواجه العالم مستقبلا، ليرد الباز قائلا، إنها تحمل نسبة كبيرة من التهويل.

وقال الباز: «في ناس بتحب التهويل، ومنهم بيل جيتس»، كاشفا أنه يتحدث بالفعل عن حقائق، ولكن يضخم من أهوالها «ويعملها هوليله كبيرة»، حتى يهتم بها الناس وينتبهون لها، مشيرا إلى أن هذا هو قصده الأساسي من تهويل بعض الأمور.

لا يقصد منها إثارة شكوك

وأوضح «الباز»، خلال مداخلة هاتفية الإثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة الحدث اليوم، ويقدم الإعلامي سيد علي، أن تلك التصريحات لا يقصد منها بيل جيتس أن يثير أي شكوك أو مخاوف لدى الناس، هو فقط يحاول أن يجعلهم يهتمون بالقضايا والحقائق التي يتحدث عنها، حتى يتعامل العالم بالشكل السليم مع تلك الحقائق.

وأشار مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إلى أن بيل جيتس حقق نجاحا على مستوى عمله، لدرجة جعلته أحد أغنياء العالم، كما أنه شخصية صالحة تساعد الناس في قارة أفريقيا، نافيا أن يكون يقوم بمثل هذه التصريحات، رغبة منه في زيادة شهرته.

لا الشعوب بتسمع ولا رؤساء الدول

وألمح الباز، إلى أن قيام بيل جيتس بهذا التهويل، لأنه يعلم جيدا أن الشعوب لا تسمع جيدا ولا تهتم، وكذلك رؤساء الدول ومتخذو القرارت، لا يسمعون ولا يرغبون في التحرك، ولهذا يستخدم بعضٍ من التهويل حتى يحسهم على التحرك بخطوات فعلية بالملفات التي يتحدث عنها.

أمريكا مصيبة في التعامل مع أزمة كورونا

وحول وضع أزمة كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، انتقد الباز، أداء الحكومة الأمريكية، في التعامل مع هذه الأزمة، متابعا: «الحكومة الأمريكية مصيبة في الحكاية دي، ولا عارفة حتى توزع المصل»، مؤكدا أنه حتى الآن لم يحصل على لقاح وباء كورونا، رغم أنه سنه تخطى الـ83، ومعلنا أنه ليس لديه أي فكرة متى سيحصل على التطعيم.