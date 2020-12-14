بيل جيتس: سأتلقى لقاح كورونا.. والأشهر المقبلة قد تكون الأسوأ

أعلن بيل جيتس، الثري الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، رئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، المرتبطة بمساعي ابتكار اللقاح فايزر المضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه سيخضع للتطعيم علنا حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح.

وسبق بيل جيتس في اتخاذ مثل هذا القرار "التلقيح" رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك حسين أوباما.

وقال جيتس في حوار مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية CNN، أمس الأحد: "سأفعل مثلهم، وعندما يحين دوري سآخذ اللقاح بشكل علني، لأنني أعتقد أن هناك فائدة لكل الناس في ألا ينقلوا العدوى"، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وحذر جيتس، من إمكانية أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة الأسوأ منذ بداية الوباء، وقال "مع الأسف، الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة قد تكون الأسوأ لهذا الوباء"، ناقلا عن "معهد قياس وتقييم الصحة" الأمريكي توقعه وقوع "200 ألف وفاة جديدة" بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا جيتس إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الكفيل بالمساعدة على "تفادي نسبة كبيرة من هذه الوفيات"، على حد تعبيره.

وسبق لبيل جيتس أن توقع سنة 2015 تعرض العالم إلى وباء فتاك بعدد وفيات كبير، لكن، لحسن الحظ، قال الثري الأمريكي، "لم نتعرض إلى الحالة القصوى للوباء" الحالي، غير أنه تفاجأ بكون "التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة والعالم جاءت أكبر بكثير من التوقعات التي أعلنتها قبل 5 سنوات" على حد قوله.

وكان جيتس قد أعلن قبل أسابيع أن وباء جديدا ينتظر البشرية بعد نحو 3 سنوات، لكنه قد يتأخر، برأيه، إلى نحو 20 عاما.

جدير بالذكر، أن وباء كورونا قتل 290 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها حتى الآن.