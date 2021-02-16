اليوم.. «صناع الخير» تسلم أحدث الأجهزة لأقسام الرمد بـ«قصر العيني»

تستعد مؤسستا صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية، صباح اليوم، لتسليم أقسام الرمد بمستشفيات جامعة القاهرة، بقصر العيني، عددا من أحدث أجهزة التشخيص لرفع كفاءة العمل ودعم تقديم الخدمة الطبية المميزة لعدد أكبر من مرضى العيون، ويأتي ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» وضمن فعاليات مبادرة «عينيك في عنينا» لمحاربة العمى.

يأتي هذا النشاط بعد أيام من نجاح مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد في توقيع الكشف الطبي على 4450 مواطنا في مجالات أمراض العيون والباطنة والطفال والجلدية والأنيميا والسكر، من سكان المدن والوديان والتجمعات الحدودية والصحراوية بحلايب وشلاتين في محافظة البحر الأحمر، وبخاصة الأطفال منهم، حيث شملت القافلة أيضا توزيع 4 آلاف جاكت وألف كرتونة مواد غذائية و500 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

المحافظات الحدودية

وتضع مؤسسة صناع الخير الاهتمام وتعزيز الخدمات المباشرة الأساسية لسكان المدن النائية جغرافيا، على رأس أولوياتها في المرحلة الماضية، حيث قدمت الخدمة لأهالي القبائل غير المتمركزة في المدينة، كذلك المواد الغذائية تم تسليمها بشكل مباشر للأسر المستحقة، واستمر عمل القافلة على مدار أربعة أيام متتالية بدأت بالعمل داخل مدينة شالتين لاستقبال أهالى الشلاتين وأبرق ومرسى حميرة على يومين متتاليين، والتواجد فى حلايب للكشف على أهالى حلايب وحدربة، وختاما التواجد في أبو رماد للكشف على أهالي أبو رماد وصرارة وادلقيت.

وهو ما أوضحه هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة: «القافلة في استهدافها دعم المناطق الحدودية بأقصى جنوب شرق مصر قدمت خدمات في المجال الطبي بتوقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، مع عمل المقاسات وتشخيص الاحتياج لجراحات مختلفة، تمهيدا لتنفيذ النظارات الطبية والعودة لتسلميها للأهالي واصطحاب من تقرر إجراء جراحات لهم لعمل الجراحات كل ذلك بالمجان تماما».