«أمين» طلع مش أمين.. قتل عمته العجوز لسرقة مصوغاتها بالشرقية

أعد «أمين.ع»، 35 عاما، مدير ملعب كرة قدم ويعمل سائق توك توك، خطة شيطانية للاستيلاء على مصوغات «عمته» ذهبية وعزم على إزهاق روحها مستحلا دمائها مقابل قطع محدودة من حلي الذهب.

بدأ المتهم باستدراج عمته بدعوى حاجته لتدخلها لحل مشكلية بينه ووالده وما أن وصلا إلى أراضٍ زراعية بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية يختفي من حولها المارة أسرع بضربها بسيخ حديدي دون أن يرحم ضعفها وكبر سنها ولم تحرك صرخاتها وأنينها مشاعر الرحمة وصلة الرحم لعله ينقذها وإنما تمادى في قسوة القلب وعميت بصيرته وضربها مرة أخرى لتفقد النطق ثم أخذ مصوغاتها وألقى في مصرف ولاذ بالفرار.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أمس برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة بإحالة أوراق مدير ملعب كرة قدم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه بتهمة قتل عمته وسرقة مصوغاتها الذهبية وحددت جلسة 20 مارس للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 751 لسنة 2019 جنايات القنايات المقيدة برقم 3404 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة القنايات بلاغا من «أحمد. ن» يفيد بتغيب والدته «نادية. أ» 66 عاما، ربة منزل، مقيمة بجوار مجلس مدينة القنايات.

وأعد رجال البحث خطة بحث وفحص علاقات المجني عليها وفحص المتعاملين معها في غير المألوف مع نشر العناصر السرية والمصادر لمحاولة الوصول إلى ثمة معلومات تساعد في الوصول إلى مكان تغيب السيدة ومكان تواجدها وفي إطار الفحص وما أكدته التحريات توصلت الجهود إلى آخر المترددين عليها نجل شقيقها «أمين . ع . أ» والذي أمد أسرة المجني عليها بمعلومات مغلوطة بحجة مساعدتهم في البحث عنها ما أثار الشك والريبة حول وتم استدعاؤه لمناقشته وسؤاله عن خطوط سيرة أثناء فترة غياب السيدة فأدلى بمعلومات مغلوطة وتلعثم في الحديث ثم أفصح بمروره بضائقة مالية لكثرة ديونه.

واعترف المتهم أثناء مناقشته بأنه قام بالاتصال بعمته المجني عليها موضحا لها أنه قام بإحداث شجار مع والده موهام إياها أنه يريد منها التدخل في الأمر وأنه سيقوم بالحضور إليها واصطحابها بالتوك توك الخاص به للجلوس مع والده لحل مشكلته وتصفية الأجواء بينهما وبادرت المجني عليها بالموافقة وعندما توجه إليها استقلت معه التوك توك وسلك طريق من ناحية الأراضي الزراعية ثم أوهمهما بحدوث عطل في التوك توك الخاص به وطلب منها النزول لإصلاحه وبمجرد نزولها قام بإحضار سيخ حديد وانهال عليها بالضرب على رأسها ثم سقطت أرضا وبعد أن تأكد من وفاتها قام بنزع المصوغات الذهبية منها وأخذها وقام بإلقاء المجني عليها في المصرف المجاور للطريق ووضع كمية من القش عليها حتى لا يفتضح أمره وقام ببيبع 3 غوايش وإخفاء الباقي بملعب كرة القدم الذي يعمل به.

وأرشد المتهم عن مكان المسروقات ومكان جثة المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.