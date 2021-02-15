«حق الغلابة قدام ربنا».. آخر كلمات البدري فرغلي في قضية المعاشات

لم يتمكن البرلماني السابق الراحل، البدري فرغلي، من الاستحواذ على قلوب البسطاء من فراغ، فقد كانت أفعاله سابقه لكلماته، حتى آخر أيامه والتي تجلت في مشهد وقوفه أمام قاضي المحكمة، التي كانت تنظر قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وحكى محمد فريحة، عضو مجلس اتحاد المعاشات وأحد الأصدقاء المقربين للراحل البدري فرغلي، آخر مشهد له مع الشأن العام، حينما أصر على حضور جلسة قضائية للنظر في قضية تقدير خمس علاوات لأصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، رغم خروجه من عملية جراحية قبل ساعات قليلة من موعد الجلسة.

وأضاف «فريحة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عندما تواجد البدري فرغلي في المحكمة، مسنوداً على بعض أحبابه بعد إجراء عملية في القدم، سأله القاضي عن سبب إصراره على الحضور رغم حالته المرضية، فكان رده أنا جاي في الظروف دي علشان أخلص ضميري من ربنا، ولا أكون قد قصرت أمامه في حق الغلابة».

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى التي أقامها البدري فرغلي عام 2015، وطالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وتوفي البدري فرغلي، اليوم الاثنين، وجرى تشيع جنازته من مسجد العباسي في بورسعيد، بناء على وصيته، وسط حضور واسع من محبيه على مستوى الجمهورية.