محافظ بورسعيد ينعى البرلماني البدري فرغلي: ستظل ذكراك عاطرة بيننا

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، المناضل البرلماني السابق البدري فرغلي، أحد أعلام مصر وبورسعيد، الذي قدم جهودا مخلصة على مدار تاريخه في العمل البرلماني والسياسي، وخدمة أصحاب المعاشات، مؤكدا: «ستظل تاريخا مضيئا لسيرتة كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر».

وأضاف «الغضبان»: «ستظل ذكرى البدري فرغلي عاطرة بين أهله ومحبيه وأبناء مصر، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته».

وقدم المحافظ التعازي لأسرتة ومحبيه وأبناء بورسعيد، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في وفاه شيخ النواب البدري فرغلي.

كان ياسر فرغلي، نجل الراحل، قد نعى وفاة والده على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا الجميع بالدعاء للمتوفى.

وقال ياسر فرغلي: «إنا لله وإن إليه راجعون، أبي.. عند الله وما عند الله خيرا وأبقى، أهالينا.. أحبكم أبي أكثر من نفسه، فكونوا بجواري ولو بالدعاء، صلاة العصر من المسجد العباسي».

كان البدرى فرغلي قد توفى اليوم بعد صراع مع المرض، بدأ بفقده نظره ثم أجرى مؤخرا عملية بقدمه إثر جلطة أصابته، ومن المنتظر أن تصلى عليه الجنازة في مسجد العباسي في صلاة العصر.