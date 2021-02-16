خبير أرصاد يقدم روشتة التعامل مع موجة الطقس السيئ بداية من اليوم

حذر الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، من التهاون من جانب المواطنين في التعامل مع الطقس السيئ وموجة التقلبات الجوية المحتملة ابتداء من اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة طقس سيئة.

سعودي: موجة الطقس السيئ تستمر لمدة أسبوع

وأكد سعودي في تصريحات لـ«الوطن»، أن موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية، التي من المتوقع أن تشهدها البلاد، على مدار أسبوع كامل بداية من اليوم الثلاثاء، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والغربية وشمال وجنوب سيناء.

خبير الأرصاد وجَّه، عبر «الوطن» العديد من النصائح والإرشادات المهمة للمواطنين، وطالبهم بضرورة الالتزام بها قدر الإمكان لتفادي التعرض لأي أضرار جسمانية ومادية، وكانت في نقاط على النحو التالي:

- ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

- عدم مزاولة أي أنشطة بحرية، نظرا لتوقع هبوب رياح سريعة، ونشطة بدرجة تتراوح من 40 إلى 45 عقدة، أي بما يعادل 80 كيلومترا، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأمطار إلى أكثر من 5 أمتار، ما يمثل خطورة على من يحاول القيام بأي نشاط بحري.

-على قائد السيارات الالتزام بالهدوء التام أثناء القيادة، على الطرق السريعة، المتجهة من وإلى المدن والمناطق الساحلية المطلة على البحر.

-عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو تحت لوحات الإعلانات.

- التأكد من سلامة «مساحات الزجاج» قبل السير بها.

-الالتزام بالسرعات التي تحددها إدارات المرور في ظل الظروف الاستثنائية، للطقس السيئ، حتى لا يتعرض قائد السيارة للخطر أو السيارة للتلف والأضرار.

- عدم الخروج من المنزل، إلا في أضيق الحدود أو في حالة الاضطرار والضرورة القصوى، خاصة للمواطنين المقيمين بالمناطق، الشمالية والساحلية، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.

- ابتعاد مرضى حساسية الصدر والمصابين بالجيوب الأنفية عن المناطق الترابية، بسبب سرعة الرياح التي قد تعرضهم للخطر وتضاعف آلامهم.

-ضرورة قيام شركات السياحة والسفاري، بإعادة النظر في تسيير الرحلات، ومأموريات العمل المتجهة إلى مناطق سيناء، نظرا لخطورة السير في الفترة من الثلاثاء الى الاثنين المقبل، حيث من المتوقع سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول.