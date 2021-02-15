جهاز مدينة الشروق يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

أكد المهندس عبد الرؤف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى، نظرًا للتقلبات الجوية التي ستبدأ من غد الثلاثاء، وحتى يوم الخميس، لمدة 3 أيام.

وأوضح «الغيطي»، أنه تم تطهير وتسليك مطابق صرف الأمطار، وتجهيز فرق عمل شاملة «ماكينات الشفط - العمالة والكوادر»، وتوفير سيارات شفط للمياه، وتجهیز مجموعتي عمل كل مجموعة مكونة من «20 عاملا وسباك، و20 ماكينة شفط للمياه، وأدوات ومهمات التسليك لكل قطاع بالمدينة على حدة، وتجهيز ماكينتي شفط قطري 4 بوصات و6 بوصات.

وطالب المهندس عبدالرءوف الغيطي، قاطني المدينة بأخذ الاحتياطات الآتية:

- عدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات بقدر الإمكان

- غلق جميع النوافذ

- التأكد من تثبيت أطباق الدش الخاصة تثبیتا محكما

- غلق ورفع جميع التند وخاصة التند الخاصة بالسيارات

- استمرار غلق أبواب العمارات بصفة دائمة

- يفضل لمرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية البقاء في المنازل في هذه الفترة والاحتفاظ بالأدوية الخاصة بهذه الأمراض بصفة مستمرة في حال الاضطرار للخروج من المنزل ويفضل عدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل في هذه الفترة

- التأكد من حال المياه بالسيارة والزيت قبل الخروج بالسيارة لعدم التعرض لأي أعطال نتيجة الظروف الجوية

- رفع أوتثبيت أي متعلقات بالبلكونات خلال تلك الفترة.