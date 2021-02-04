انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة الدولي رغم التقلبات الجوية

كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن انتظام حركة الملاحة الجوية بالمطار، رغم التقلبات الجوية والطقس السيئ الذي تشهده البلاد الآن.

وقالت المصادر، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات، شهدت إنتظاما على مدار الساعات القليلة الماضية، رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقالت المصادر الملاحية، إن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة، ولا توجد أي تأثيرات حتى ساعة تاريخه، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أي مشكلات تؤثر عليها، ولم تسجل أية رحلات حتى الآن تأخير فى مواعيد الإقلاع أو الوصول، ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحة أن عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة، هو السبب الوحيد الذي يمنع حركة الإقلاع أو الهبوط، أما بالنسبة لسقوط الأمطار فلا يسبب أي معوقات بالنسبة لحركة الطيران.

انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي

كانت مصر للطيران، أعلنت في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن تقلب الطقس اليوم، حيث أهابت بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة، بضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات، وبالنسبة للرحلات الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات فقط، من باب الحرص على التواجد المبكر للحد من التأخير عن موعد الوصول.

السلطات السعودية تغلق مجالها الجوي مع 20 دولة بينها مصر بسبب كورونا

وكانت السلطات السعودية، أصدرت بيانا مساء يوم الثلاثاء الماضي بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا من 20 دولة حول العالم، من بينها مصر، وذلك اعتبارا من الساعة 9 من مساء أمس الأربعاء في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

تسيير 68 رحلة جوية لمختلف دول العالم غدا الجمعة

وفي غصون ذلك، تُسيّر مصر للطيران غدا الجمعة، 68 رحلة جوية بمعدل 47 رحلة دولية إلى كل من «جوانزو، بغداد، كازبلانكا، تونس، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، ميلانو، أمستردام، روما، ميونيخ، موسكو، نيويورك، جوبا، برلين، فرانكفورت، دبي، البحرين، أسطنبول، الخرطوم، بودابست، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أربيل» و17 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان» و 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5951 راكبا.