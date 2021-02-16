القضاء على التلوث والبنية التحتية أولى خطوات تطوير الريف بقرى الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّهم يبذلون جهودًا مكثفة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدرا غذائيا للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلاً عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذي يقضي على الثروة السمكية بالبحيرة.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة «أميسال» لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما يقوم أحد المكاتب الاستشارية بدراسة هندسية لمشروع الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم ليسهم في تحسين خواص مياه بحيرة قارون وتقليل الآثار البيئية السلبية.

وأشار «الأنصاري» إلى أنّ المشروعات الجديدة للصرف الصحي تأتي ضمن منحة البنك الأوروبي وتشمل إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلاً عن أعمال التوسعات في 9 محطات أخرى، موضحًا أنّه بالنسبة لمشروعات الري فيجرى توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبي وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، لافتاً إلى أنّ زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الملوحة بها.

وكشف «الأنصاري» أنّ مستشار المحافظة للثروة السمكية، ومجموعة عمل من جامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث، وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أجروا تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وتم التأكيد أنّ مياه البحيرة آمنة وخالية من معوقات الاستثمار في الثروة السمكية، ويجرى حالياً دراسة تزويد البحيرة بذريعة الجمبري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات ومواعيد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة.

ولفت «الأنصاري» إلى أنّ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية جميعها مكونات أساسية بالمبادرة الرئاسية، كاشفًا أنه سيتم إنشاء مركزين مجمعين بمركز يوسف الصديق والشواشنة، لجميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن في مكان واحد، مع إتاحة وتحسين الخدمات بالقرى أيضاً.

وأعلن «الأنصاري» أنه سيتم خلال المبادرة تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، وإقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى، مشيراً إلى أنّ الإرشاد الزراعي سيعود بقوة خلال الفترة القادمة، حيث سيتم تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة واختيار التربة المناسبة لمختلف الزراعات بهدف تحقيق عائد اقتصادي منها للفلاح، مؤكداً أنّ مشروعات الزراعة والري تتحرك بصورة متكاملة، وأنّ مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع في مشروعات الري الحديث، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.