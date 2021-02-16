مؤلف فيلم السرب: سنرصد بطولة الجيش المصري للثأر من الإرهابيين في ليبيا

قال عمر عبد الحليم مؤلف فيلم السرب، إن فكرة الفيلم جاءت له منذ 6 سنوات عندما بدأت الدولة بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحرب على الإرهاب، مبينا أنه كانت هناك ضربات حاسمة في ليبيا وضربات في سيناء، وهذا التوجه الذي قادته الدولة وجب توثيقه عبر الفن المصري ليرصد بطولات ووقائع أبطال الجيش المصري والفيلم سيعرض واقعة قتل الإرهابيين في ليبيا وأعمال أخرى لأبطال الجيش المصري.

وأضاف «عبدالحليم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما ألقى خطابا يمهد الرأي العام لعملية الأخذ بالثأر كان قد أعطى الأوامر بالفعل لأبطال الجيش المصري، مبينا أن هناك خلفيات أخرى عن معاناة المصريين في ليبيا وكذلك معلومات عن الفصائل الإرهابية في سيناء وطرق محاربة الدولة لهم بطرق مختلفة والإصرار على تطهير أراضي مصر المقدسة من الإرهاب للحفاظ على قيمة هذه الدولة التي يعرف الجميع قدراتها وأهميتها.

20 شهيدا قبطيا كل منهم يحتاج فيلما

وتابع: «20 شهيدا قبطيا يمكن إجراء لكل منهم فيلم خاص لأن هناك أشقاء وأشخاص من قرى واحدة كانوا يسعون على أكل عيشهم من أجل حياة كريمة وتحسين مستوى حياتهم ونتعامل في الفيلم من خلال خط درامي محدد ودور الدولة في الثأر لهم ودور الفصائل الإرهابية في الهجوم على الدولة».

الإرادة السياسية قدمت لنا الدعم المطلوب

وواصل: «الإرادة السياسية دعمتنا الدعم اللوجيستي والفن المصري يلجأ إلى المؤسسات الذي تقدمه له الدعم مع توجيه كل الشكر للمؤسسات وشركة المتحدة والأستاذ تامر مرسي والمخرج الرائع أحمد نادر جلال الشريك في المسلسل، وأنا بحمد ربنا على حظي وأتمنى يبقى عمل ينول إعجاب الناس».