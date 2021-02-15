شريف منير يكشف عن دوره في فيلم «السرب» بـ«زي عسكري»

كشف الفنان شريف منير، عن الدور الذي يجسّده خلال أحداث فيلم «السرب» بعد طرح برومو الفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر شريف منير صورته وهو يرتدي زي عسكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقًا عليها بقوله: «الفريق شريف المصري، قريبًا في السرب، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد جلال».

أحداث فيلم «السرب» مستوحاة عن وقائع حقيقية، وأحداث متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر مع المؤامرات والكيانات الإرهابية والدول الممولة لهم، منهم واقعة ذبح 21 قبطيًا في ليبيا قبل سنوات.

أحداث حقيقية

فيلم «السرب»، يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «سينرجي» تامر مرسي.

عملنا الاختيار وخافوا منه

قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه

#رئيس_مصر وعد بالقصاص فأوفى #السرب قريبا في دور العرض

هدية #المتحدة للشعب المصري#المجد_للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه#مصر_العظمى pic.twitter.com/tahzNN56Sq — Tamer Mursi (@tamermursii) February 14, 2021

القصاص

ونشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو فيلم «السرب» عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ومن المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وكتب تامر مرسي عبر«تويتر» قائلًا: «عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض، هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مصر العظمى».