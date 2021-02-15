معلومات عن فيلم «السرب» لأحمد السقا: قصة ضربة حقيقة ضد داعش في ليبيا

لاقى البرمو الدعائي لفيلم «السرب» لأحمد السقا، الذي طرح أمس، إشادات عديدة من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ومن المقرر طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة، وفي التقرير التالي نوضح أبرز المعلومات عن الفيلم:

قصة الفيلم

- يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

- يناقش قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب، والهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

- يدور الفيلم حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا، وأخرى تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع، والتواجد داخليا وخارجيا.

أبرز أبطال الفيلم

- يشارك خلال العمل كلا من الفنان: أحمد السقا، وشريف منير، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبدالمغني.

- أظهرت مشاهد البرومو بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر بليبيا.

- وصف الفنان آسر ياسين برومو فيلم «السرب» بأن دم المصريين «خط أحمر».

- تم تصوير عددا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي.

- تناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش، بمدينة درنة في ليبيا.

- يعتمد الفيلم على ضيوف الشرف بنسبة كبيرة منهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني.

وفيلم «السرب» من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكي، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير ومحمود عبدالمغني مؤخرًا لقائمة ضيوف الشرف.