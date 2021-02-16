وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لتخفيف تأثير الطقس على المزارعين

نظرا لموجات الطقس غير المستقرة في الرياح والأمطار والمنخفض الجوي المنتظر أن تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزارعين والمربين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف آثارها السلبية.

القصير وجَّه قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعين والمربين وأكد على جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كل أجهزة الدولة للتعامل مع المياه في حال سقوط أمطار غزيرة.

ووجه الوزير أيضا مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين وإصدار التوصيات اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف أي أضرار كذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية وأيضا الخدمات البيطرية بالمتابعة المستمرة لمساعدتهم في تخفيف آثار هذه الظروف الاستثنائية التي تواجها البلاد، كما طالب قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات وإفادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليا، مضيفا أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم الساخن 15500 أو 19561.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه في وقت سابق بإصدار توصيات وإرشادات للمزارعين والمربين لمجابهة الظروف الجوية المتقلبة وطالب بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لضمان وصول الإرشادات لكل المزارعين وتوعيتهم لتخفيف تأثير الظروف الجوية على المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة.