«الزراعة» تصدر توصيات للنحالين خلال موجة الطقس غير المستقرة

بناء على توجهيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن المعهد أصدر رسالة توعية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة و الطقس غير المستقر على نحل العسل خلال الأيام المقبلة.

وجاء في الرسالة:

- العام النحلي الجديد، يبدأ كل عام مع بدء تزهير المحاصيل الشتوية، مثل الفول والبسلة، وتزهير أشجار الليمون والخوخ والمشمش، ليبدأ نشاط النحل في جمع حبوب اللقاح، ونشاط الملكات في وضع البيض.

- ولكن تشهد هذه الفترة من كل عام تقلبات في الطقس بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وموجات من الطقس السيئ الذي يمنع النحل من السروح، لذا يجب أن تضع بالاعتبار أن تغذية النحل أثناء فصل الشتاء تكون بالمحلول المركز والكاندي حتى لا ترتفع الرطوبة داخل الخلايا وتنتشر بها الأمراض.

- يلزم قبل موجات الطقس الباردة توفير الغذاء الكافِ داخل الخلايا (على الأقل إطارين من العسل) بما يكفى لاستمرار الملكات في وضع البيض وعدم تراجعها مرة أخرى أو موتها من الجوع خلال مثل هذه الموجات، مع توفير عجينة الكاندي وبدائل حبوب اللقاح بكميات كافية لتغذية الحضنة.

- يجب عدم فتح الخلايا أثناء الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى لتجنب تسرب حرارة الخلايا وإصابة الحضنة بالأمراض، وقد يصل الأمر الى موت النحل في أسوأ الأحوال لا قدر الله، ويمكنك في هذه الفترة الاستمرار في علاج نحلك وقائيا لـ«الفاروا»، حيث تعتبر هذه الفترة من أفضل الفترات، إذ تتطلب أغلب علاجات «الفاروا» درجات حرارة غير مرتفعة.