الديهي: إنشاء محطة معالجة بـ«الحمام» سيغير شكل خريطة الزراعة بشمال مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، من أجل الوقوف على تفاصيل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام.

الديهي يكشف تفاصيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالحمام

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام سيغير شكل الخريطة الزراعية في شمال مصر، وهذا المشروع ينقل مياه الصرف من شمال الدلتا عبر قناة يتم شقها بطول 120 كيلو متر غربًا، حتى منطقة الحمام.

المشروع سيقوم بتنفيذه شركات وطنية تتحالف معًا بأيادي وعمالة مصرية

وأشار الإعلامي، إلى أن المشروع سيسهم في نقل مياه الصرف الزراعي لأكبر محطة لفلترة وتنقية وتهيئة المياه بمنطقة الحمام؛ لزراعة نصف مليون فدان، مؤكدًا أن هذا المشروع متكامل، والمشروع سيقوم بتنفيذه شركات وطنية تتحالف معًا بأيادي وعمالة مصرية.

الزيادة السكانية تلتهم التنمية

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية وهناك صراع وسباق بين الزيادة السكانية والتنمية، معقبًا: «ياريت الزيادة السكانية تهدى وتبطء السرعة شوية»، موضحًا أن وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، أكد أن نصيب المواطن المصري أصبح قيراطين بعد أن كان فدان، نتيجة الزيادة السكانية.

إحنا طلقة في معدل النمو السكاني

وتابع: «لو زدنا تاني هنبقي قيراط، ولو زدنا أكتر هيبقى لكل واحد متر، العالم وأوروبا بأكملها بيدرسوا كيفية مواجهة الانخفاض السكاني، لكن إحنا طلقة في معدل النمو السكاني».