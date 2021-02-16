محمد عبد المعطي: السيناريو هو البطل في أعمالي

أعرب السيناريست محمد عبدالمعطي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الدايرة» المعروض حاليا على شاشة قناة «الحياة» ويقوم ببطولته أحمد صلاح حسني وإيمان العاصي، مشيرا إلى أن النجاح مرضٍ للغاية وردود الفعل جيدة، مشيرا إلى أنه يوجد بعض الآراء السلبية وذلك أمر طبيعي للغاية لأنه من المستحيل أن تكون ردود الفعل منصبة في إطار واحد.

أما عن العمل مع أحمد صلاح حسني للمرة الثالثة، فقال عبدالمعطي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حسني من الشخصيات المغامرة والتي تحب أن تجرب كل الشخصيات وأنه يحب التمثيل بدرجة كبيرة للغاية، وأنه يحب التركيز في التفاصيل لذلك يحب أن يخرج كل ما في باله كمؤلف.

الفرق بين الدايرة وحب لا يموت

وعن إمكانية مقارنة أحمد صلاح حسني وإيمان العاصي في مسلسل حب لا يموت الذي قدم قبل عدة سنوات ومسلسل الدايرة، فقال أنه لا يوجد مقارنة بين أى عمل يقدم وأن الشخصيات مختلفة وبعيدة كل البعد عن مسلسل «حب لا يموت».

صعوبات الدايرة

وعن الصعوبات التي واجهته كمؤلف في مسلسل «الدايرة» فقال عبدالمعطي إن الصعوبة كانت في فيروس كورونا وذلك في المشاهد التي تطلب عددا كبيرا من المجاميع لذلك تم تخفيف ذلك الأمر كي لا يتم إصابة أحد وأن الشركة المنتجة نجحت في ذلك الأمر.

وعن افتقاده للعمل في السباق الرمضاني فقال عبد المعطي إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جعلت من العام كله موسما للتنافس وليس رمضان فقط، والدليل على ذلك أنه في الوقت الحالي يعرض أكثر من مسلسل جميعهم بنفس القوة وينافسون والجميع يتحدث عنهم.

وعن المشاريع القادمة التي يحضر لها فقال إنه يحضر لعمل سينمائي يركز به في الوقت الحالي ومتفرغ لكتابته، وعن البطل في العمل الجديد فقال إن بطله هو السيناريو الذي يكتبه.