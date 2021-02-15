سيناريو تعليم الأزهر.. حضور اختياري والإعدادية والثانوية نهاية العام

تعقد قيادات قطاع المعاهد الأزهرية اجتماعاً برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع الديني لوضع الرؤية الأخيرة للتعليم الأزهري ما قبل الجامعي، وسيناريوهات التعامل مع الفصل الدراسي الثاني، كذلك سيناريوهات التعامل مع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن يتم عرض هذه السيناريوهات على الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومن ثم عرضها على الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لإعتمادها وإصدار بيان رسمي للإعلام بها اليوم.

وقالت مصادر بالأزهر الشريف لـ«الوطن»، إن هناك توافقاً كبيراً بين رؤية الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، وستكون رؤية الأزهر مقاربة بنسبة كبيرة مع قرارات د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

الحضور اختياري في المعاهد الأزهرية

بالنسبة لعودة الطلاب للحضور للمدارس سيكون اختياريا بدون غياب، والغياب الاختياري يقتضي إقراراً رسمياً من ولي الأمر، وستكون الجداول مقاربة لجداول الفصل الدراسي الأول، كذلك من حق ولي الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي لقطاع المعاهد الأزهرية.

وبشأن الامتحانات، أوضحت المصادر أن القطاع ما زال يعكف على التصور النهائي بشأن امتحانات الطلاب خاصة الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، إذ سيتوافق الأزهر بشكل كبير مع التربية والتعليم، فستكون امتحانات الترم الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام، ولن يعقد امتحانات للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قرر مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

قرارات التربية والتعليم

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر أمس عدد من القرارات وجاءت كالتالي:

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ ، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي.. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وأبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون في يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.

توجيهات الإمام الأكبر

وتبحث قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من خلال توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة بكافة المعاهد، كذلك سيكون هناك صرامة في الامتحانات، وسيتم توفير مطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، في كل معهد وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات سيكون مرتدي كمامة، ولن يزيد عدد الطلاب عن 12 طالب في كل لجنة، كذلك ضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ومديريات الصحة بالمحافظات وتوفير طبيب لكل لجنة.

وكان الشيخ صالح عباس قد عقد اجتماع بالأمس مع قيادات القطاع، أكد خلاله أن الأزهر ملتزم بنفس القرارت التى أعلنها وزير التربية والتعليم، وأن هناك تنسيق بين الأزهر والتربية والتعليم بشأن الامتحانات، وأنه سيتم إعلان المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الامتحانات خلال الأيام المقبلة، وأن الأزهر مستعد لكافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.