سدود وسيارات كسح.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، خاصة على المناطق الجبلية.

أنشأت محافظة البحر الأحمر عددا من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة ، بتكلفة 572‪ مليون جنيه منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وإنشاء سد و4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

كانت تلقت غرفة إدارة الأزمات بالبحر الأحمر الإشارة الواردة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر اعتباراً من اليوم الثلاثاء والخميس المقبل.

وكلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كل الجهات المختلفة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر ديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس، وعمل تقرير يومي بمجرد نزول الأمطار، ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه أثناء سقوط الأمطار وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة في حالة الحاجة إليها.

وشدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد طوال الـ 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة، واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتهاون فى تنفيذ خطة الاستعدادات الموضوعة ومحاسبة أى مقصر، محذرًا الجميع بالالتزام بالتعليمات التى يجب اتخاذها في حالة حدوث الأمطار.