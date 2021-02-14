«البحر الأحمر»: إنشاء معمل لتحاليل PCR في سفاجا بتكلفة 2 مليون جنيه

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنشاء معمل لتحاليل «PCR» بالإدارة الصحية بسفاجا، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه؛ لخدمة أهالي الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحري والقادمين بمطار مرسى علم، لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، وللتيسير على المواطنين والسياح.

وقال حنفي، في بيان صحفي صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم، إن إنشاء المعمل يأتي ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن هناك تعاون كبير من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتوفير الدعم المطلوب، وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وتتابع بنفسها أية شكاوى وتتدخل لحلها، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية لجهودهم المتواصلة وحسن معاملتهم للمرضى بإشراف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الخميس المقبل بجميع الوحدات الصحية بمدن المحافظة؛ نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على تطعيم أطفالهم.

كانت شهدت الوحدات الصحية إقبال كثيف من المواطنين على تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال بالوحدات الصحية بمدن المحافظة تزامنا مع انطلاق حملة شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل الصحة بالبحر الأحمر، عن مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الخميس المقبل وذلك بجميع الوحدات الصحية بالمدن المحافظة وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين مؤكدا على تواجد الحملة بالوحدات الصحية بالمدن والقرى بالإضافة إلى الفرق الثابتة وفرق متحركة تجوب الشوارع والميادين مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحذر المواطنين من التكالب والزحام ومراعاة التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافات الآمنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات.