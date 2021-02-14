توافد كثيف على انتخابات الإعادة لـ«محامي البحر الأحمر» (صور)

فتحت اللجان الانتخابية لنقابة المحامين في مواعيدها المقررة الساعة 9 صباحا، اليوم، وذلك لانتخابات الإعادة بمقر اللجان الانتخابية الأربعة، بواقع لجنتين في الغردقة، ولجنة انتخابية في كلا من القصير ورأس غارب، وسط إشراف قضائي كامل.

وشهدت اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة توافد كثيف منذ الصباح الباكر من قبل أعضاء الجمعية العمومية، كانت قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر، تأجيل الانتخابات، إلى اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانتخابات التي أقيمت الأحد الماضي، السابع من فبراير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والامتناع الجماعي عن التصويب بسبب وجود خطأ في كشف المرشحين.

ولم يكتمل النصاب القانوني للانتخابات التي أقيمت الأحد الماضي بسبب امتناع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر بشكل جماعي ورفض التصويت في وذلك لسقوط اسم احد المرشحين الشباب من كشوف الانتخابات والمطالبة بادراج اسم المرشح.

وكشف أحمد غلاب عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر لانتخابات النقابة بالبحر الأحمر، عن أن انتخابات الإعادة فتحت في مواعيدها المقررة الساعة 9 صباحًا، اليوم، وسط إقبال كبير من المحاميين البحر الأحمر؛ للإدلاء بأصواتهم.

وأكد تلافي الخطأ الذي كان موجود بكشوف الانتخابات في الجولة الأولى بسقوط اسم أحد المرشحين الشباب سهوًا من الكشوف.

وتضم البحر الأحمر 4 لجان انتخابية بواقع لجنتين في الغردقة، ولجنة انتخابية في كلا من القصير ورأس غارب، ويخوض انتخابات نقابة المحامين ثلاثة مرشحين على مقعد النقيب، و19 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد للأعضاء، و3 مرشحين شباب على مقعد وحيد.