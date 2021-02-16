الطيران الحربي للتحالف الدولي يحلق في سماء أربيل

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن طيران «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، حلق في سماء «أربيل» في إقليم «كردستان العراق».

وجاء تحليق طيران «التحالف» على خلفية تعرض «أربيل»، لهجوم صاروخي، استهدف محيط «مطار أربيل» ما أسفر عن مقتل مقاول مدني لدى «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة وإصابة جندي أمريكي و5 متعاقدين.