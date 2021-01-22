عاجل.. السيطرة على انفجار سيارة أسطوانات غاز بطريق الإسماعيلية ولا إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، برئاسة العميد خالد كامل، من السيطرة علي انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يُفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعشرات الأسطوانات من الغاز المنزلي، وانفجار بعضها قرب محطة تحصيل الرسوم.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بـ7 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وتبريد السيارة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، فيما أكدت المصادر عدم وجود أية إصابات في الحادث.

وكانت قوات الشرطة قد أغلقت، منذ قليل، طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب محطة تحصيل الرسوم التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وقال شهود عيان، إن أسطوانات الغاز تعرضت للانفجار بشكل كبير، مما أدى إلى تباعد السيارات عن منطقة «الكارتة».