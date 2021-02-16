مدير عام المصايد يكشف تفاصيل تطوير بحيرة البردويل: تعميق وتكريك

أكد المهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بهيئة تنمية الثروة السمكية، أن البحيرات المصرية شهدت تعديات كثيرة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن بحيرة البردويل هي أنقى بحيرات العالم وفيها أسماك مميزة جدا يتم تصديرها نظرًا لعدم وجود أي أنواع للملوثات فيها، مشددًا على أن التطوير في بحيرة البردويل هو استمرار لمشاريع الدولة العملاقة وأن مشروع تطوير بحيرة البردويل فيه أهداف متعددة وتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية واجتماعية.

وأوضح صلاح خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه يتم تطهير بوغاز 1 وبوغاز 2 اللذين يربطان البحيرة بالبحر المتوسط، لافتًا إلى أنه سيتم تعميق البحيرة وفتح قنوات شعاعية طوال البحيرة بالكامل ليحدث تبادل للمياه بين البحر المتوسط وبحيرة البردويل.

وتوقع صلاح أن المشروع له ثلاث مراحل وأن هناك مرحلة تم الانتهاء منها وهي مرحلة التكريك والتعميق في البحيرة وتطوير 3 مراسٍ للصيادين وأنه حاليا يتم إنشاء قرية للصيادين في البحيرة التي تحتوي على 1228 مركبا يعمل عليها 4 آلاف صياد.

وأشار إلى أن المستهدف وصول إنتاج البحيرة لـ50 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أن الإنتاج الحالي 4000 طن سنويًا وأن الفكرة ليست في الإنتاج ولكن أهداف متعددة، مؤكدًا إنشاء صالة تصدير وصالة فرز لإعطاء قيمة مضافة للمنتج السمكي ليتم تصديره من البردويل للأسواق الأوربية مباشرة، مشددًا على أن ذلك لتوفير فرص عمل لأهالي شمال سيناء.