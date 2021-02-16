أسامة منير: ربنا بيستخدم واحد غرقان ذنوب زيي عشان يوصل رسايل للناس

حكى الإعلامي أسامة منير عن ليلة عيد الحب، مشيرًا إلى أنه قضاها في العمل، حيث قدم حلقة عن عيد الحب في برنامجه المذاع على إحدى الإذاعات الخاصة وأنهى الحلقة الساعة 3.30 فجرًا، لافتا إلى أنه تلقى تكريما قبلها وذهب في الصباح لمكتبه ولكنه حرص على الاحتفال بعيد الحب وتبادل الهدايا مع زوجته في الصباح الباكر قبل خروجه «لقيت الهدية محطوطة في أوضتي وكان يوم لطيف».

وأضاف منير خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يعش الحب سواء عاشه في حالة المحبة أو الهجر أو الفرح أو الحزن وأنه لا يوجد إنسان لم يعش الحب لأنه مشاعر ولا يوجد أحد خالٍ من المشاعر.

وأوضح منير أن الإنسان يعيش الحب سواء بحزن أو بفرح أو حتى لديه أثر من هذا الحب وأنه لا يوجد إنسان يستطيع الحياة بدون مشاعر، مضيفًا «تخيل الإنسان تحول لحجر جامد معندوش أي مشاعر ..ده هيتحول لمريض نفسي ومجرم وقاتل لأنه خرجت منه المشاعر وأي إنسان لازم يكون عنده مشاعر».

وأشار منير إلى أنه عندما يستمع لمشاكل المتصلين يبذل مجهودا مضاعفا وأنه يسترجع لكل القيم والمعاني التي تربينا عليها واسترجاع للنصائح التي سمعها من والده ووالدته طوال حياته وكذلك تجارب السنين وتجارب أصدقائه وتجاربه الشخصية والتجارب التي سمعها طوال 17 عاما في البرنامج وأنه يجمع من هنا ومن هناك ليصل لفكرة يبني بها في النهاية.

وتابع «ساعات بطلع بقول الكلام ده طلع ازاي وأن الكلام ده طلع ليهم والكلام ده ليهم مش ليا وربنا أراد يستخدم واحد غرقان ذنوب زي حالاتي كده ولكن ربنا له طرقه إنه يبعت الرسايل في الوقت المناسب وأنا دايما أقول يارب إديني الحكمة عشان مغرقش حد».

وأشار إلى أن أغنية «عيش حياتك ومتحسبهاش» من تأليفه، مؤكدًا أن ما لفت انتباهه أمس هي سخرية المتزوجين من عيد الحب، مضيفًا «احنا شعب بيعشق الضحك وشعب دمه خفيف وطول عمرنا دمنا خفيف وبنتريق على أي حاجة وبنضحك على مشاكلنا وهمومنا وبنسخر من مشاكلنا وهمومنا».

وتابع «رجالة كتير بيجي لها اعتقاد انها لما تتجوز ان الزوجة دي بقت شيء مضمون وانا كنت الأول خايف لتطير مني ودلوقتي بقت في بيتي أنزل القهوة وأخرج مع أصحابي واقعدي انتي في البيت» مضيفًا «انت مش جايب بنات الناس عشان تعمل فيهم كده لأن ليهم مشاعر وليهم أحاسيس وهما شركاء في الحياة والزوجة مش شريكة حياة بس لكن الزوجة الصالحة شريكة نجاح لأن لولا الزوجة الصالحة أنا لا هعرف أهتم ولا هعرف أركز ولا أعرف أحوش ولا يبقى عندي حلم وأمل».

واستطرد «فيه ستات كل همها العلبة الحمرا اللي فيها فص وعشان كده أنا قولت الزوجة الصالحة اللي مبتفكرش ماديًا قبل ما بتفكر معنويًا وبتفكر في بكرة بتاعهم هما الاتنين».

وحكى أسامة منير عن تدخله للإصلاح بين زوجين وطلب زوجة على الهواء ورجع للزوج على الهواء وتمكن من الإصلاح بينهما وأنه بالفعل نجح في توجيه رسائل للأزواج للإصلاح بينهم.