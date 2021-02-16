ابنة صدام حسين: قلقة من تقسيم العراق.. وتدخل إيران في المنطقة سافر

عبَّرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن قلقها الشديد من تقسيم العراق أو تحوله لدولة فيدرالية، وقالت إنها لا تتمنى أن ترى هذا اليوم في بلادها.

وأوضحت رغد في سلسلة لقاءات حصرية مع قناة «العربية» الإخبارية، أن موضوع تقسيم العراق أصبح أحد الخيارات المطروحة على الساحة السياسية، مشددة على أن لكل مرحلة متطلباتها إلا تقسيم الوطن.

وأكدت رغد، أن تدخل طهران في المنطقة سافر، مشيرة إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.

وشددت نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على أن بلادها هي ميزان المنطقة والبوابة الشرقية الحامية للمنطقة.

رغد: زمن صدام حسين كان وقت عز للبلاد

واعتبرت رغد صدام حسين، أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للبلاد، فيما أقرت رغد، أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وتابعت رغد قائلة، إنه عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية، مضيفة ردا على سؤال حول عن تبوؤها لمناصب سياسية في المستقبل القريب، أن كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة.

وروت رغد بعض المواقف الخاصة في حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقالت إنها حين كانت طفلة وأزعجت هي وإخوتها والدها الراحل أثناء القيلولة، لكنه لم يعاقبها بينما عاقب قصي وعدي.

وأشارت رغد، إلى أن هذه هي المرة الوحيدة التي رأى الخوف في عيني، فابتسم وتركني.

وتطرقت رغد، إلى ذكريات طفولتها الجميلة التي قضتها مع والدها، وقالت إنها حظيت بعطف والدها ولم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القساوة والترهيب كما يشاع.

وأضافت رغد، انه لا يمكن للجو العائلي المنزلي أن يخلو من التدخلات السياسية، متحدثة عن استقبالها لحاكم بيلاروسيا في غياب أمها التي تغيبت لظرف عائلي خاص.

وأصبحت رغد، للمرة الأولى في موقف صعب يجب أن تتخذ فيه قراراً بالدفاع عن والدها عندما تم إلقاء القبض عليه.