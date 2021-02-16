صور.. أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية

تعرضت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، لطقس غير مستقر وأمطار متوسطة من المتوقع تشتد في الساعات المقبلة، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لاستقبال الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الساحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

أهابت محافظة الإسكندرية، بأهالي المدينة الساحلية، توخي الحذر وإتباع كافة التعليمات واتخاذ كل التدابير اللازمة، مؤكدة على استمرار عدم استقرار الطقس حتى الخميس المقبل.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ، ورعت درجة الاستعداد تحسبا لتداعيات الطقس غير المستقر على المدينة الساحلية، وذلك بعد التوقعات الواردة.

وشددت على جميع أجهزتها التنفيذية بالتأهب للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والمستمرة حتى يوم الخميس، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على فترات متقطعة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ 93 سيارة لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، ومنع أي تجمعات المياه والتأكد من السيولة المرورية.

وتواجد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في شوارع المدينة والقرى الساخنة على الكورنيش وذلك للتأكد من عدم وجود أمطار وتجمعات وعمل المصبات والشنانيش في الشوارع.

وقال نافع، إن جميع العمال والسيارات في الشوارع منذ أمس استعداد لإستقبال نوه الأمطار والعمل على تنظيف الشوارع اول باول حتى لا يتم أي تجمعات وتحقيق سيولة مرورية في الشوارع.

وأضاف أنه تم تفقد عدد كبير من المناطق منها المندرة ومحكمة المنشية وسيدي جابر وغيرها للتأكد من عدم وجود أى تجمعات مع تمركز السيارات واستقبال كافه البلاغات من الأجهزة التنفيذية والمواطنين.