مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لقى 3 ثلاثة أشخاص مصرعهم،اليوم، وأُصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل قرية «بوق»، التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل قرية بوق دائرة المركز ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم «ي م د ٩٧٥٢»، وسيارة ربع نقل تحمل أرقام «ي س أ ١٢٧٩».

ونجم عن الحادث مصرع «عبدالرازق.ع.ح»، 52 عامًا مقيم بقرية بوق، و«حمادة.ف.أ»، 32 عامًا، مقيم بقرية بوق، والجثة الثالثة مجهولة الهوية، كما أصيب «محمود.ن.ع»، 20 عامًا، و«فيصل.ج.ف»، 40 عامًا، يقيمان بقرية بوق، والمصاب الثالث جاري التعرف عليه.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي القوصية المركزي، والمصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

منجهة أخرى، لقى شاب مصرعه بينما أصيبت سيدة مسنة فى حادث تصادم وقع قبل قليل بين سيارتين ميكروباص بطريق أسيوط سوهاج الزراعي بحرى قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بحري قرية المطيعة دائرة المركز ووقوع متوفي ومصاب.

انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سياره ملاكى وأخرى ميكروباص، ما أسفر الحادث عن وفاة أحمد مصطفى محمد غانم، 26 سنة سائق الملاكى مقيم بأبوتيج وإصابة نادية كامل عويضة 65 سنة، وجاري نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين والمصابة رفضت النقل للمستشفى وإصابتها طفيفة. وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث السير منها إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم جرار زراعى بدون أرقام بسيارة ربع نقل اثنين كابينة بالطريق الصحراوى الغربى أول مدخل الغنايم في محافظة أسيوط، وكذلك مصرع وإصابة 15 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعى.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".