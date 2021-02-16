بدء حفل افتتاح مشروعات طبية بالإسماعيلية بآيات الذكر الحكيم

بدأ حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات الصحية والطبية والمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية.

وانطلق الحفل الذي قدمته الإعلامية آية عبدالرحمن فور دخول الرئيس السيسي لقاعة الاحتفال وتحيته للحضور قائلًا «السلام عليكم» حيث بدأ الحفل بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، إضافة إلى أنَّه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.