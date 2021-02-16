«متحف النوبة» يعرض تجربة «قطعة الشهر» للزائرين

أكد الدكتور راجح زاهر، مدير عام متحف النوبة بأسوان، أنه لأول مرة يتم تنفيذ تجربة جديدة، لاختيار قطعة أثرية نادرة لعرضها أمام جمهور الزائرين، وذلك بناء على توجيهات إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة.

وقال راجح أنه تم اختيار مائدة قرابين باسم الأمير «حقايب» حاكم إقليم الفنتين في عصر الدولة القديمة كقطعة الشهر؛ نظرا لأهمية حقايب أحد أهم حكام الفنتين، والذي قدسه المصري القديم، وبنوا له محرابا في جزيرة الفنتين، وتوجد مقبرتة في مقابر وادي النبلاء بغرب أسوان.

وأوضحت ثناء موسى وكيل المتحف للشؤون الأثرية، أنه تم العثور على القطعة الأثرية في عام 1946 م، والمائدة من حجر الجرانيت الرمادي، يتوسط المائدة نقوش تمثل رغيف من الخبز وزهرية على كل جانب، أما الجزء العلوي عليه نقوش لقرابين تمثل أجزاء من ثيران.

وتابع قائلا، أنه على جانبي المائدة توجد كتابات هيروغليفية ففي الجانب الأيمن تقرأ: القرابين التي يقدمها «حقايب» للإله «رع»، والإله «جب»، والإله «أنوبيس»، وهو يعطيهم الماء البارد والعطور وكل شيء جيد لروح الحاكم ورئيس الكهنة، أما الجانب الأيسر عليه نقوش تقرا: «القرابين التي يقدمها حقايب إلى الإله أوزيريس، الإله العظيم، سيد أبيدوس وهذه القرابين هي الخبز والبيرة، الثيران، الطيور لروح الحاكم ورئيس الكهنة حقايب».

وأشار إلى أن تاريخ المائدة يرجع إلى عصر الملك سنوسرت الثالث من عصر الدولة الوسطى.

يذكر أن متحف النوبة في أسوان في مصر هو متحف أنشأته منظمة اليونيسكو في مصر بمحافظة أسوان، لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي، مع استعراض لأهم العادات والتقاليد النوبية، واللغة النوبية العريقة، وتم افتتاح المتحف في عام 1997، بعد أن شيدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إثر حملة قامت بها بين عامي 1960 و1980 لإنقاذ الآثار المصرية، تمهيدا لبناء السد العالي بأسوان.