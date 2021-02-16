ما هو موعد تحسن حالة الطقس؟.. «الأرصاد» تجيب

توقع خبراء الأرصاد الجوية أنَّ تسود حالة من التقلبات الجوية في حالة الطقس بدءا من اليوم على مختلف محافظات الجمهورية، تتمثل في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أنَّ يكون طقس اليوم بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية نهارًا، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعي، على أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة محمود شاهين، لـ«الوطن» إنَّ المنخفض المتسبب في حالة من عدم الاستقرار يسمى بالمنخفض القبرصي، ويتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحري والقاخرة وشمال سيناء.

موعد تحسن حالة الطقس

وأضاف «شاهين» أنَّه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الخميس المقبل ويبدأ التحسن بدءا من مساء الخميس.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 16 فبراير الحالي

توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والمنوفية، وتكون غزيرة بالإسكندرية ومطروح والسلوم وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، على أن تكون متوسطة على سانت كاثرين ورفح والعريش ورأس سدر وتصل للثلوج بوسط سيناء، على أن تكون الأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم، بني سويف، وتكون صقيعا على المزروعات ليلًا.