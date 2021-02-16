الأرصاد: موجة تقلب الطقس بدأت.. وثلوج على مرتفعات سيناء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات الجوية في الطقس بدأت بالفعل، حيث يلاحظ كميات السحب المتواجدة حاليا، وهناك برودة في الطقس، وجرى الإعلان عن حالة عدم الاستقرار، والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك بسبب وجود منخفض جوي يتمركز على جزيرة قبرص، ويُسمى بالمنخفض القبرصي.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن المنخفض القبرصي يؤدي إلى تكون كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا وتعمل على انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى بالقاهرة أمس 21 درجة، بينما اليوم ما بين 14 إلى 15 درجة وغدا تنخفض أكثر لتسجل ما بين 12 و11 درجة، والصغرى ما بين 6 لـ 7 درجات بينما تصل الصغرى في محافظات شمال الصعيد 5 و4 درجات.

ولفت إلى احتمال تكون صقيع على المزروعات بمناطق عديدة، في مقدمها وسط سيناء، حيث تسجل الحرارة مستويات تحت الصفر مثل سانت كاترين، مع تكون للثلوج على مرتفعات وسط سيناء، بينما في المناطق الداخلية مثل القاهرة لا يوجد أي تكون للثلوج، لافتة إلى أن انخفاض الحرارة شيء معتاد في فصل الشتاء.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد بدأت صباح اليوم على الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، وتمتد لدمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومحافظات شمال الدلتا مثل البحيرة والدقهلية، وباقي محافظات الدلتا أمطار متوسطة، والقاهرة متوقع أمطار متوسطة لخفيفة، وشمال الصعيد أمطار خفيفة.