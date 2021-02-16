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مصر تنعى ضحايا هجمات «أربيل»: نثق في قدرة العراق على التصدي للإرهاب

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الوطن
10:18 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
العراق

العراق

أدانت مصر، اليوم، الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت مصر عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

وأكّدت مصر دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره، معربة عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية. 

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