وزيرة الصحة: مجمع الإسماعيلية قلعة طبية متكاملة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مجمع الإسماعيلية الطبي قلعة من قلاع الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية،وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل 100% من المواطنين.

وتابعت: «لدينا منظومة مميكنة يمكننا متابعة كل شيء عن صحة المواطن وكان لدينا خطة شاملة لتأهيل المصريين للدخول في المنظومة وبدأت من مبادرات في عام 2018 كمبادرة القضاء علي فيروس سي».

وأشارت إلى أن الحدث اليوم بالإسماعيلية هو الأول عقب انطلاق منظومة التأمين الصحي تجريبيا في محافظة بورسعيد في عام 2019.

ووصل الرئيس السيسي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لافتتاح أعمال التطوير وافتتاح مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي، أكبر مركز للغسيل في الشرق الأوسط وعددا من المراكز الطبية بالمراكز والقرى.

ويعد مجمع الإسماعيلية الطبي مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط تعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين.

وتشمل المنظومة تطوير 66 منشآة طبية في المحافظة تضم 12 مستشفى، و20 مركزا صحيا و34 وحدة صحية بتكلفة اجمالية أكثر من 10 مليار جنيه.

ويضم مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية 108 أجهزة غسيل كلوي، و8 غرف داخلية، و3 غرف عمليات كبري، و8 أسرة رعاية مركزة مخصصة لمرضي الكلى، مجهزة بأحدث التجهيزات.