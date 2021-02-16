هالة زايد: العلاج في بورسعيد يضاهي الخدمات المقدمة في أي مكان بالعالم

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نماذج من المستشفيات والوحدات الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على أنَّه جرى تدشينها وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية قائلة إنَّها: «أصبحت قادرة على جذب السياحة العلاجية، والخدمة الصحية في بورسعيد أصبحت تضاهي أي خدمة في العالم، وتجري أعلى جراحات في زراعات الأعضاء فائقة الدقة بكل احتراف، أي أن 100% من الخدمات الصحية تغطى في بورسعيد».

وتابعت وزيرة الصحة، أنَّ المواطن يشترك في المساهمات بواقع 10% من الخدمة.