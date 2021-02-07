«الصحة»: التأمين الصحي الشامل بالأقصر تكلفته 9.6 مليار جنيه

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن محافظة الأقصر ستكون ثاني محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال السبكي في بيان، اليوم، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة من أبناء المحافظة؛ وفقا لأحدث المعايير الدولية.

1.8 مليار جنيه تكلفة تجهيز المستشفيات و525 مليون جنيه لتشغيل المنظومة 3 أشهر

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و7 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة أشهر.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، بما يوفره من خدمات صحية متميزة ووفق أحدث المعايير الدولية للمواطنين، وبما يخدم آلية عمل المشروع المبنية على إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليًا بتوفير رعاية صحية آمنة لجميع المصريين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية بجودة وكرامة ودون تمييز.

وتابع أنه يتم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الاستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين حسب طبيعة كل محافظة، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.

واستكمل: «نستهدف تطبيق كل معايير الجودة بالمنشآت التي تضمن أمن وسلامة المرضى وذويهم، وكذلك تدريب القوي البشرية سواء من الأطقم الطبية والإدارية لتصبح مؤهلة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد».

وأكد أن تقديم القيادة السياسية كل أوجه الدعم لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد «مستقبل صحة مصر» في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، وذلك بما يضمنه من توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.