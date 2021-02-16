صورة بالأقمار الصناعية تكشف تكّون السحب الممطرة: تمتد للقاهرة والجيزة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير الآن إلى السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع أن تمتد إلى القاهرة والجيزة ومناطق من شمال وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم

وقالت الهيئة إنّه من المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

- فرص أمطار خفية إلى متوسطة «50% تقريبًا» على مناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس - الغربية - الشرقية - المنوفية».

- أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بالبَرَد أحيانًا على مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية».

- أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بالبَرَد أحيانًا على مناطق من «العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين» وتشكل الثلوج وسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من «الفيوم - بني سويف» وتكون صقيع على المزروعات ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من 3.5 إلى 5.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 14 07

الإسكندرية 13 08

وادي النطرون 13 07

طنطا 14 07

شبين الكوم 13 07

دمنهور 13 08

بلطيم 13 08

مطروح 12 07

السلوم 11 06

سيوة 15 06

بورسعيد 16 09

دمياط 16 08

الزقازيق 14 07