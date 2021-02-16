عاجل.. التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه مطار أبها السعودي
كتب:
سحر المكاوى
10:22 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
مطار أبها السعودى إثر قصف سابق
أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي السعودي، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.
وأشار التحالف العربي، إلى تناثر بعض الشظايا نتيجة عمليه الاعتراض في محيط مطار أبها ولا إصابات أو خسائر، منوها إلى أنَّ التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء.