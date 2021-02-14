تونس والبحرين تدينان اعتداءات حوثية استهدفت مطار أبها السعودي

أدانت تونس بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك سيادة المملكة العربية السعودية والمخالفة للقانون الدولي، وذلك على إثر تواتر العمليات الإرهابية التي استهدفت مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، بأن تونس أعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة، ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها، معبرة عن دعمها المستمر لها في مجابهة مثل هذه الأعمال العدائية التي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار كامل المنطقة.

وذكرت الخارجية التونسية، في بيانها، أن تونس متمسكة بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض منذ مدة إلى اعتداءات متكررة من داخل الأراضي اليمنية كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي منذ أيام.

كما نددت مملكة البحرين واستنكرت بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مفخخة دون طيار، في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان، بشجاعة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض هذه الطائرة وتدميرها، مجددة في الوقت نفسه موقف مملكة البحرين المساند والداعم دائمًا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، ولكل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من تدابير رادعة لمواجهة الاعتداءات الحوثية الآثمة.