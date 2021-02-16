زايد تستعرض مشروع التأمين الصحي الشامل بأسوان والسويس

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة جهود الوزارة في تجهيز محافظة أسوان لمشروع التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنَّه تمّ العمل في 12 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز بتكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه، كما تمّ تسجيل أكثر من 56% من المواطنين.

وزيرة الصحة: كثير من المنشآت التي تقدم الخدمة أصبحت مميكنة بنسبة 100%

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض المشروعات الصحية بالإسماعيلية، أنَّ كثير من المنشآت التي تقدم الخدمة أصبحت مميكنة بنسبة 100%.

إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس هذا العام بتكلفة 3 مليارات جنيه

وأشارت إلى أنَّه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس هذا العام بتكلفة 3 مليارات جنيه مؤكّدة أنَّه تمّ تطوير 6 مستشفيات منها المجمع الكبير، متوقعة أنَّ يكون فريدًا من نوعه نظرًا لأنَّه يحتوي على 8 مستشفيات في محافظة السويس، لافتة إلى أنَّها تعتقد أنه سيكون أكبر مجمع طبي خدمي في شمال مصر وشرقها بأعلى مستوى من الخدمات الصحية.

وأكّدت أنَّه تمّ تطوير 100% من الوحدات الصحية بعدد 27 وحدة، مبينة أنَّ التسجيل مازال مفتوحًا، منوهة إلى أنَّه تمّ تسجيل 25% من المواطنين مشيرة أن السويس فيها شركات خاصة وعالمية تؤمن على مواطنيها، مشيرة إلى أن العمل فيها لن يكون على مستوى الأسر قدر العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الشركات متوقعة أن يكون بنهاية العام تمّ إنشاء وتجهيز المحافظة بأعلى مستوى.