محافظ أسيوط يناقش تطوير مجازر المحافظة واستلام «الآلية» الجديدة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال العمل بمنظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتحديثها بأهم النظم التكنولوجية؛ بناء على توجيهات القيادة السياسية بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية؛ خاصة في المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالمراكز، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس جورج زكي استشاري المجازر بالمحافظة، والمهندس عمرو عبدالحميد مندوب وزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء بعض مشروعات المجازر الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالمحافظة، ومنها مجزر عرب العوامر والقوصية ومنقباد بمركز أسيوط، لافتًا إلى أن التوسع في المجازر الجديدة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، مشيرًا إلى إنه يجري دراسة استغلال المجازر الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة للمجازر التي تم تشغيلها بالإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقي مجازر الثروة الداجنة؛ ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام، لافتًا إلى زياراته الميدانية لمتابعة سير العمل بتلك المجازر ومعاينة باقي المجازر التي لم تسلم بعد لبحث تلافي الملاحظات وتسليمها لمديرية الطب البيطري لتشغيلها وتعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.