محافظ أسيوط يترأس اجتماع «المتغيرات المكانية» لرصد مخالفات البناء

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع متابعة تقارير وحدة المتغيرات المكانية والموقف التنفيذى لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، لرصد المخالفات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة للمحافظة من هيئة المساحة العسكرية وتحديد التعديات على الواقع والتعامل الفوري معها قبل استقرارها.

حضر الاجتماع، اليوم، اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة وجهات الولاية بمختلف قطاعات ومديريات المحافظة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمراكز والأحياء وتنفيذ قرارات الإزالة ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تعتبر مصدر الأمن الغذائي لمصر.

واستعرضت المهندسة فاطمة سلطان مراحل تطوير الوحدة وتفعيل دورها في رصد المخالفات وتعديات البناء مشددة على سرعة نهو أعمال التطوير وخاصة بعد تزويدها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تحديد المكان "G.P.S" وذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط بواسطة إدارة المساحة العسكرية بالتنسيق مع وزارة النخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وتنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء وجهات الولاية على أراضي أملاك الدولة بسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمخالفات التي تم رصدها عن طريق هيئة المساحة العسكرية من خلال الأقمار الصناعية وخاصة للتعديات التي تمت بعد أبريل 2019 لمخالفات المباني والتعديات على أراضي أملاك الدولة بعد 22 يوليو 2017 مشددًا على عمل تقارير متابعة دورية لما تم تنفيذه لافتًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة المتخصصة لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.