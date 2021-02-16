أمطار خفيفة ورياح باردة تجتاح مدن الغربية

شهدت قري ومراكز محافظة الغربية هطول أمطار صاحبتها رياح باردة وغيوم، ما دفع المواطنين إلي إرتداء الملابس الثقيلة، تزامنا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازيه لمواجهه أخطار فيروس كورونا حفاظا عبي أرواح المواطنين .

وتسبب سوء الأحوال المناخية في تعطل سير حركة النقل والمواصلات بين الطرق الفرعية والرئيسئة بين مراكزمراكز المحافظة بسبب الشبورة، فيما أعلن ديوان محافظة الغربية حاله الطوارىء لمواجهة حالة الطقس السىء خلال الأيام الثلاثة القادمة،وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، وتفعيل غرف العمليات والطوارىء لتلقي شكاوي المواطنين.

ووجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، رؤوساء مجالس المدن والأحياء إلى الدفع بسيارات كسح وشفط مياه الأمطار والتأكد من جاهزية بلاعات الصرف الصحي بكافه الأنفاق وأهمها الدلجمون والمحطه وستوته والكوبري السفلي.

من ناحيه أخري كلف المهندس عادل عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه إلى تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

وشدد رئيس الشركة علي أهمية تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، و الأماكن المتوقع تجمع المياه بها ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

كما وجه إلى التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة فضلا عن انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية و فرق التطهير و فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.