مياه شرب الغربية تستعد لموجة الطقس السيء بـ7 خطوات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة الفروع التابعة للشركة، وذلك خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، تحسباً لسقوط أمطار محتملة، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس عادل عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مجموعة من التعليمات لمواجهة موجة سوء الطقس المتوقعة، منها:

1- الانتهاء من تطهير جميع بالوعات تصريف مياه الأمطار قبل سقوط الأمطار، واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

3- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

4- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، و الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.

5- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

6- التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة.

7- انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وفي وقت سابق، أصدَرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 16 فبراير وحتى الخميس 18 من الشهر نفسه.

وترصد «الوطن» حالة الطقس المتوقعة خلال فترة التنبؤات، والظواهر الجوية، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح، وسرعات الرياح المتوقعة.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 16 فبراير

ـ أمطار خفيفية إلى متوسطة على مناطق من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسماعيلية، السويس، الغربية، الشرقية، والمنوفية، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتر في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار غزيرة رعدية على مناطق من السلوم، الاسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية، وتصل سرعات الرياح إلى 60 كيلومتر في الساعة، مع وجود اضطرابات بالملاحة البحرية.

ـ أمطار متوسطة رعدية تكون مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من العريش، رفح، رأس سدر، وسانت كاترين، مع وجود فرض لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتصل سرعة الرياح لـ50 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم، وبني سويف، بالإضافة إلى صقيع على المزروعات ليلاً، والرياح تصل حد العاصفة بسرعة تبلغ 50 كم/ساعة.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 17 فبراير

ـ أمطار خفيفية إلى متوسطة على مناطق من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسماعيلية، السويس، الغربية، الشرقية، والمنوفية، وتصل سرعة الرياح لـ50 كم/ ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار غزيرة رعدية على مناطق من الاسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية، وتصل سرعات الرياح لـ60 كم/ ساعة، مع وجود اضطرابات بالملاحة البحرية.

ـ أمطار متوسطة رعدية تكون مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من العريش، رفح، رأس سدر، وسانت كاترين، مع وجود فرض لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتصل سرعة الرياح لـ60 كم/ ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ـ أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم، وبني سويف، بالإضافة إلى صقيع على المزروعات ليلاً، والرياح تصل حد العاصفة بسرعة تبلغ 60 كم/ ساعة.

حالة الطقس المتوقعة الخميس 18 فبراير

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية والمنوفية، وتصل سرعات الرياح لـ40 كم/ ساعة.

ـ أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، وسرعات الرياح تصل لـ40 كم/ ساعة.