الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 15 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -وسط إطلاق كثيف للنيران - مناطق متفرقة في مدن نابلس وجنين ورام الله والبيرة وبيت لحم، وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الخمسة عشر.

في سياق متصل، أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما، وأخرى على هدم بركسات «غرف جاهزة»، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان -في بيان- أنَّ بلدية الاحتلال أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بهدم منشآت، لعدة عائلات ما اضطرها لتنفيذ قرارات الهدم، تفاديًا لدفع الغرامات المالية.