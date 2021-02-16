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محمود مسلم

ضبط شخصا يروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار جلسات مساج

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الوطن
11:41 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
كلابشات

كلابشات

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، لمدة زمنية محددة، تحت ستار جلسات المساج.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات استهدف وضبط بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة)، وبصحبته (سيدة – لها معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي، وإنشائه للصفحة المشار إليها للغرض ذاته.

وبمواجهة السيدة أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمعرفة المتهم المضبوط، نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، كما عثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة «أحدهم خاص بالمتهم الأول، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم»، ومبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.

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