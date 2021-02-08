حملات أمنية لضبط مروجي الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على «الإنترنت» لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة الدقهلية) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة - مقيمة بمحافظة الغربية)، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها لتلك الصفحة لذات الغرض ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها (سيدة - مقيمة بالقاهرة) ، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية ، وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحمل إسم إحدى السيدات تعلن من خلالها عن إستعدادها للتصرف بالبيع فى طفلتها الرضيعة مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحبة الصفحة المشار إليها ومعها الطفلة الرضيعة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنها (لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) .

وبمواجهتها أقرت بأنه نظراً لوجود خلافات بينها وبين زوجها وتركها لمنزل الزوجية، وعدم وجود أى مصدر دخل فقامت بعرض طفلتها للبيع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مقابل مبلغ مالى، كما أضافت بقيامها بإنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وبحوزتها (هاتف محمول خاص بها ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.