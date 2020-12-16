الأمن يواصل جهوده لضبط المروجين للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

§ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

§ عقب تقنين الإجراءات..أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية ، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض ،كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.