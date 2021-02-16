السيسي: من حق الناس تعبر عن رأيها ويبقى فيه معارضة.. بس تكون فاهمة بتقول إيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «استوقفتني جدا كلمة حقوق الإنسان، وأن المسار السياسي الموجود، مش هو ده فقط الحقوق، أيوة من حق الناس إنها تعبر عن رأيها، ومن حق الناس إنها تعترض ويبقى فيه معارضة صحيحة، لكن كل ده الهدف منه في الآخر، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية، هو تحسين أحوال الناس، وحياتهم».

السيسي: الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة جدًا في مواجهة تحدياتها.. وده هيخفف العبء على الرأي والمعارضة

وأضاف السيسي خلال كلمته، «هو الهدف كدة، مش المعارضة للمعارضة، ومش التعبير عن الرأي عشان الناس تتكلم، لأ هي بتتكلم عشان تقولك خلي بالكم بصوا هنا عندنا مشكلة، ودة أمر بنقبله من أي حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول إيه».

وتابع رئيس الجمهورية: «الدولة المصرية جادة وأمينة ومخلصة جدًا في مواجهة تحدياتها، وده هيخفف العبء على الرأي والمعارضة، قول ما شئت لكن من فضلك وأنت بتتكلم شوف واسمع».