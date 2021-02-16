صور.. فرق الطوارىء ترفع مياه الأمطار من شوارع مطروح

باشرت فرق الطوارىء بمجلس مدينة مرسى مطروح ومجالس المدن الساحلية على البحر المتوسط،أعمالها برفع مياه الأمطار من الشوارع وبؤر تجمعات المياه.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، صباح اليوم، حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وهطول الأمطار التى تشهدها المحافظة، ونبه على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة للإبلاغ عن أي أحداث طارئة فى حينها، لسرعة التعامل الفوري معها.

وأكد المحافظ على تواجد رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء مع الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، أولا بأول والتأكد من جاهزية غرف صرف مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع الداخلية، وعلى الطريق الدولى الساحلى وتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

وشدد على مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات، وعزلها جيدًا حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، مع نشر الإرشادات التي يجب إتخاذها مع موجة الطقس السيئ، والتحذيرات عن حالة الجو على صفحة المحافظة، وتوعية المواطنين بالإبتعاد عن الأعمدة ومصادر الكهرباء عند هطول الأمطار حرصا على سلامتهم.

وأكد المحافظ رفع درجة الإستعداد في المستشفيات، وتكثيف سيارات الإسعاف بالطرق السريعة، وتجهيز فرق الإنقاذ السريع بالمحافظة، والتأكد من جاهزيتها وتوافر الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ، وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الإستقرار، وإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس السيء التى تضرب مطروح.

كانت محافظة مطروح أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى، من أمس تحسبا للطقس السيئ والذى أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل الفوري معها.